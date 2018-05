IKEA de Loulé teve 2,5 milhões de visitantes no primeiro ano

Connect on Linked in

Os resultados do primeiro ano de atividade da loja IKEA em Loulé ficaram acima das expetativas dos responsáveis, com 2,5 milhões de visitantes. O diretor Abdelhak Ayadi revela esta semana ao JORNAL DO ALGARVE que está satisfeito com a adesão da população ao projeto, que criou 220 empregos diretos

O IKEA de Loulé recebeu 2,5 milhões de visitantes durante o seu primeiro ano de vida, depois da abertura do empreendimento comercial, a 30 de março de 2017. Em declarações esta semana ao JORNAL DO ALGARVE, o diretor da loja algarvia, Abdelhak Ayadi, considerou que os resultados são “extremamente positivos”, já que, na inauguração do IKEA de Loulé, o mesmo responsável apontava como objetivo alcançar os dois milhões de visitantes no primeiro ano de atividade.

O diretor da unidade em Loulé adianta que está satisfeito com a adesão da população da região ao projeto. “Ao longo destes 12 meses, recebemos pessoas de todos os concelhos do Algarve”, refere Abdelhak Ayadi, acrescentando que o “segredo” do sucesso foi “ir ao encontro às reais necessidades e expetativas dos clientes, contribuindo para criar um melhor dia a dia para as famílias no Algarve”.

A loja de mobiliário do IKEA de Loulé ocupa uma área de 24 mil metros quadrados e está situada ao lado da Via do Infante. Este empreendimento comercial representou um investimento de cerca de 200 milhões de euros.

Atualmente, o IKEA de Loulé conta com 220 colaboradores, sendo que o salário mínimo de entrada é de 625 euros…

