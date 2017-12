Igreja matriz de Portimão faz 550 anos

Print This Post

A igreja de Nossa Senhora da Conceição – matriz de Portimão comemora este ano os 550 anos da autorização episcopal para a sua edificação, em resposta ao pedido dirigido ao então bispo do Algarve pela população portimonense.

Integrada nestas comemorações, a igreja matriz de Portimão encontra-se a receber, até sexta-feira, 8 de dezembro, a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, realizando-se uma peregrinação portimonense a Vila Viçosa no dia 9 de dezembro, que acompanhará o regresso da imagem ao seu santuário.

Já no dia 10 de dezembro, pelas 16h00, a encerrar as comemorações, será apresentado, na igreja matriz, o livro “Igreja Matriz de Portimão – 550 Anos de História (1467-2017)”, um ensaio monográfico da autoria de Nuno Campos Inácio, autor de outros títulos dedicados à história portimonense.

Esta monografia, a primeira elaborada sobra este monumento algarvio, nasceu do repto que o pároco da matriz, padre Mário de Sousa, lançou ao autor. A obra aborda temas tão amplos que abarcam desde a origem do cristianismo na Hispânia até à igreja matriz na atualidade, passando pela caracterização do templo, pela vida religiosa portimonense século a século, a arte sacra, estatística, relação de sacerdotes e o riquíssimo tombo da igreja matriz.

Refira-se que todas as receitas da venda dos livros reverte para a paróquia de Nossa Senhora da Conceição – matriz de Portimão. Nuno Campos Inácio tem a esperança de que a presente obra venha a contribuir para que seja criado o Museu de Arte Sacra de Portimão, expondo muito do património religioso do concelho, dignificando desse modo a história da igreja e servindo de ponto de atração para residentes e turistas.

NC|JA