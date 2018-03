Igreja matriz de Albufeira recebe encontro de coros

Connect on Linked in

O Conservatório de Albufeira irá realizar, no próximo dia 17 de março, mais uma edição do Encontro de Coros do Conservatório. O evento terá lugar na igreja matriz em Albufeira, pelas 15h00, e para além do coro do conservatório Vox Albuhera, contará este ano com a participação especial do Southern Connecticut State University Choir (Estados Unidos).

Este coro norte-americano é composto por alunos, antigos alunos e cantores da grande comunidade de New Haven. Nos últimos anos, o coro tem atuado principalmente em Baltimore e Washington, tendo igualmente participado em performances em Dublin e Londres. Além dos habituais “espirituais americanos”, este coro tem no seu reportório diversas obras de referência.

Já o coro Vox Albuhera surgiu no panorama cultural de Albufeira sob a égide do Conservatório de Albufeira em 2012. Atualmente, o coro é dirigido pelo maestro Paulo Sopa, desde março de 2016, e conta com coralistas entusiastas e dedicados.

O coro Vox Albuhera propõe uma viagem pela música coral desde o renascimento até temas contemporâneos, num registo diversificado que engloba música de cariz mais erudito, sacro, até temas mais joviais, plenos de energia e movimento, de sonoridades mais próximas dos nossos dias.

JA