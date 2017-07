Idosos já têm grupo de apoio em Lagoa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O município de Lagoa aprovou por unanimidade, na semana passada, a criação do Grupo de Apoio à Pessoa Idosa de Lagoa.

“Este grupo permitirá agilizar procedimentos no que diz respeito à identificação, sinalização e intervenção em rede junto das pessoas idosas residentes no concelho, estreitando laços entre as pessoas, os técnicos e a comunidade”, adianta a autarquia.

Através de um formulário que estará disponível na página da internet do município, mas também nas entidades e instituições que trabalham diretamente com as pessoas idosas, será possível a qualquer munícipe identificar e sinalizar situações de maus-tratos, negligência, isolamento demográfico e fragilidade emocional e/ou física.

O objetivo é “permitir a rápida intervenção dos técnicos, na tentativa de suprimir as necessidades existentes”.

JA