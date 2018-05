Idosos isolados dispõem de “botão de emergência”

A Câmara de Silves anunciou na semana passada que vai disponibilizar mais aparelhos do serviço de apoio ao combate da solidão e isolamento dos idosos, o serviço “Helpphone Assistência 24h”.

“Este serviço dispõe de valências de apoio à pessoa idosa, possibilitando o contacto com técnicos especializados, de acordo com as necessidades de cada utente, ajudando a preservar a sua autonomia garantindo alguma segurança e tranquilidade”, adianta a autarquia, explicando que o aparelho em causa dispõe de “um botão que permite com facilidade acionar os serviços de apoio, transmitindo a chamada à unidade base, na qual o utente é reconhecido imediatamente pelo operador, uma vez que dispara no monitor central toda a informação referente à pessoa que dispõe do aparelho”. Logo se seguida, “o operador atende a chamada e estabelece comunicação por voz com o utente, tomado conta das suas necessidades e atuando em conformidade”.

A autarquia já trabalhava com este projeto, mas nesta nova fase fará um investimento superior a sete mil euros para continuar a ajudar a população idosa, que necessita deste tipo de apoio.

“Este é mais um investimento que a autarquia faz para que a qualidade de vida dos nossos seniores seja cada vez melhor”, explica a presidente da câmara, Rosa Palma.

Para adquirir o aparelho, os idosos de Silves apenas necessitam de ter idade igual ou superior a 65 anos e viver em situação de isolamento. Para efetuar o pedido deste equipamento, basta contactar o setor de ação social da Câmara de Silves.

NC|JA