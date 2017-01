Idosos de Alcoutim são modelos de calendário

Connect on Linked in

Iniciativa está a ser um sucesso e a receita reverte para o Lar de Idosos de Alcoutim, uma das valências da Associação de Bombeiros Voluntários. Calendário está à venda por 5 euros

DOMINGOS VIEGAS

Começou por ser uma simples sessão fotográfica com o objetivo de vender as fotografias aos familiares dos idosos do Lar de Alcoutim, mas acabou por se transformar numa iniciativa que se está revelar um sucesso: um calendário onde os modelos são os próprios idosos.

“Não é uma ideia original, porque alguns bombeiros já tinham feito para ajudar as suas corporações, os nadadores salvadores também… Mas nunca tinha visto com idosos e achei interessante avançar com este calendário”, explica o diretor do Lar de Alcoutim, Francisco Brás.

Aquele responsável conta que foi uma sessão fotográfica “muito animada para os idosos” e que as fotografias “ficaram muito apelativas e interessantes”, surgindo daí a ideia de avançar para a criação de um calendário, com fins solidários e cuja receita revertisse para o Lar de Alcoutim.

E a ideia foi mesmo um sucesso. O calendário foi colocado à venda no passado mês de novembro, ao preço de cinco euros e as vendas nunca mais pararam. “As vendas estão a correr muito bem. As pessoas têm aderido bastante bem. Mas ainda temos bastantes calendários e esperamos continuar a vender este mês de janeiro. Esperamos que as pessoas continuem a comprar”, refere Francisco Brás.

O calendário pode ser adquirido no Lar de Alcoutim, na Galeria Municipal de Alcoutim – Casa dos Condes ou através da página do ‘facebook’ da instituição.

Francisco Brás explica que o Lar de Alcoutim tem as mesmas dificuldades que afetam a maioria das instituições particulares de solidariedade social, ou seja, a falta de recursos financeiros, daí a necessidade estar constantemente a puxar pela imaginação.

“As dificuldades são o pão nosso de cada dia. O dinheiro nunca chega e quando vem chega tarde. Temos que estar constantemente a fazer campanhas solidárias e de promoção. Vivemos sempre na corda bamba. Este calendário acaba por ser mais uma forma de ajudar e promover a instituição”, refere.

O Lar de Alcoutim tem atualmente 76 residentes permanentes, mas a instituição é ainda composta por dois centros de dia, que funcionam nas localidades do Pereiro e de Giões. “No total, entre residentes e utentes do centro de dia, atendemos mais de uma centena de pessoas”, revela Francisco Brás.

Este lar de idosos e os respetivos serviços são uma das valências da Associação de Bombeiros Voluntários de Alcoutim. Além da corporação de bombeiros e do lar, tem ainda um serviço de apoio domiciliário, que funciona em todo o concelho, e um infantário em Alcoutim.