ICNF diz que zona húmida de Lagoa não é área protegida

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) considera que a zona húmida das Alagoas Brancas, nas traseiras do recinto da Fatacil, em Lagoa, não apresenta valores que justifiquem a classificação de área protegida.

Assim, de acordo com o instituto, “cabe à Câmara de Lagoa decidir sobre a manutenção do espaço ou a sua relocalização, face aos direitos de edificabilidade existentes”.

O ICNF acentua que a zona das Alagoas Brancas localiza-se no interior da zona urbana de Lagoa, rodeada por habitações, campo de futebol e áreas comerciais em construção.

Esta zona foi destinada a um empreendimento comercial, que começou a ser construído no início de 2017. No entanto, esta operação foi suspensa apenas algumas semanas depois pela Câmara de Lagoa, devido a uma irregularidade de licenciamento. Ainda assim, o promotor do hipermercado tem licença para avançar com as obras naquele local.

Segundo apurámos, a zona está classificada no Plano de Urbanização (PU) daquela cidade, desde 2008, como zona de expansão urbana para atividades comerciais, ou seja, é possível construir naquela área…

Nuno Couto|Jornal do Algarve