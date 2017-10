Ibericman: Mega triatlo de 216 quilómetros une Portugal e Espanha

Connect on Linked in

O Baixo Guadiana recebe, no próximo sábado, a quinta edição do “Triatlo Ibericman”, a única prova de longa distância do mundo a unir dois países.

A competição de 216 quilómetros, de dificuldade elevada, integra as modalidades de natação, ciclismo e corrida, colocando à prova os atletas com uma série de percursos que incluem uma extensão ao Alentejo e uma incursão a Espanha.

O circuito de natação tem partida às 7h30, da praia de Monte Gordo, onde os participantes irão percorrer aproximadamente 4 quilómetros no mar.

Com um percurso em linha de 170 km, segue-se o setor de ciclismo, que irá unir as localidades de Monte Gordo e Ayamonte. Esta viagem pelas margens do Guadiana percorre diversas localidades algarvias como Odeleite e Alcoutim. Já no Alentejo, a competição integra uma passagem por Mértola e Pomarão, onde será feita a travessia da fronteira até Espanha. É na margem oposta do rio que se inicia a descida até Ayamonte, com passagem por Granado e Villablanca.

Após a chegada à Costa Esury, em Ayamonte, os triatletas têm pela frente a prova de maratona, com um percurso de 42,1 quilómetros. O trajeto inclui a travessia da Ponte Internacional do Guadiana, uma passagem por Castro Marim e Vila Real de Santo António, terminando depois na meta instalada no Passeio Marítimo de Monte Gordo.

Este ano, o programa é complementado com uma prova de média distância, que decorrerá apenas em solo português, com partida e chegada a Monte Gordo, que conta com 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.

Prevê-se que o primeiro atleta a chegar à meta cumpra os 216 quilómetros oito horas depois da partida, ou seja, perto das 15h15. Tendo em consideração a dureza do desafio, a meta estará aberta até às 01h30 do dia 22 de outubro, onde os participantes se converterão em finalistas desta autêntica prova de fogo.

A entrega de troféus será efetuada no dia 22 de outubro, às 12h30, no Hotel Yellow, em Monte Gordo.

O Triatlo “Ibericman” é organizado pelo Club Deportivo Iberman e conta com a colaboração da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e da Federação de Triatlo de Portugal. A competição faz parte do calendário de provas que pretende transformar os municípios da Eurocidade do Guadiana (Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte) na capital internacional do triatlo.

Para atingir aquele objetivo, as localidades fronteiriças estão a desenvolver um conjunto regular de competições de média e longa distância, cujos percursos incluem a travessia da fronteira do Guadiana, internacionalizando o triatlo.