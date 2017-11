Humorista Serafim abre Festival de Teatro em Ferragudo

Connect on Linked in

A 10ª edição consecutiva do FesTA – Festival de Teatro, organizado pela ACD Ferragudo, inicia-se no dia 17 de novembro (sexta-feira), prolongando-se no dia 18 de novembro (sábado), com a participação do conhecido contador de histórias e humorista, Jorge Serafim.

Na manhã do dia 17, o artista estará nas escolas básicas de Ferragudo e do Parchal, levando o canto e as histórias aos seus alunos, o que repetirá, na parte da tarde, nas escolas da Mexilhoeira da Carregação e de Estombar.

No sábado, dia 18, pelas 21h30, Serafim estará ainda na sala Carlos Paredes na sede da ACD Ferragudo para apresentar um espetáculo de stand up comedy, que promete animar o público.

JA