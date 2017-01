Hotelaria algarvia continua em alta

Connect on Linked in

A taxa de ocupação na hotelaria algarvia em dezembro último foi de 34,9%, o que representa praticamente o mesmo valor do ano anterior, que foi o melhor desde que há registos (1996)

Em dezembro de 2016, as unidades de alojamento do Algarve registaram uma das ocupações mais altas desde que se iniciaram os registos da Associação de Hotelaria e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), em 1996.

A taxa de ocupação global média/quarto foi de 34,9%, ou seja, esteve ao mesmo nível do verificado no ano anterior, em que o mês de dezembro bateu todos os recordes (35%). E até podia ter corrido bem melhor, de acordo com a associação hoteleira algarvia: “O facto de o Natal e o fim de ano terem coincidido com fins de semana influenciou negativamente as taxas de ocupação durante o mês de dezembro”, acentuam os responsáveis…

Nuno Couto | Jornal do Algarve