Hospitais de Faro e Portimão com rastreio gratuito ao cancro da pele

O Serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) associa-se, nos próximos dias 16 e 17 de maio, às iniciativas do Dia dos Cancros da Pele/Dia do Euromelanoma, com a realização de rastreios gratuitos à população nas unidades hospitalares de Faro e Portimão.

Em Faro, o rastreio terá lugar no dia 16 de maio (quarta-feira), nas consultas externas de Dermatologia (piso 2 – edifício das consultas externas) e as marcações devem ser feitas através do telefone 289001927.

Na unidade de Portimão, o rastreio realiza-se no dia 17, na consulta externa de Dermatologia (piso 0), e as inscrições devem ser feitas para o número 967272482.

Integrada na campanha Euromelanoma 2018, a iniciativa dinamizada pelo Serviço de Dermatologia é da responsabilidade da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, contando com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia e Direção Geral de Saúde.

Esta semana foi divulgado que foram detetados, no rastreio nacional de 2017, mais de uma centena de casos de cancro de pele, 19 dos quais melanoma. No total, foram observadas 1.548 pessoas, a maioria mulheres, de acordo com a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC).

A incidência desta doença tem aumentado mundialmente, estimando-se que sejam diagnosticados este ano, em Portugal, mais de 12 mil novos casos de cancros da pele e cerca de mil serão melanoma.

