Histórias de sucesso inspiram empreendedores em Portimão

A Beta Talk de fevereiro, que terá lugar já na próxima sexta-feira, dia 16, a partir das 19h00, no espaço do café concerto do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, vai contar com a participação de dois empreendedores da região.

Laura Dias, co-fundadora do projeto “Dias de Aromas”, e Carlos Fernandes, co-fundador da “Casa Modesta”, irão dar o mote para uma conversa inspiradora, onde onde o passado se cruza com o futuro, pois graças ao seu espírito empreendedor deram vida a antigas propriedades de família e geraram novas vidas, sem nunca esquecerem o lado sustentável e o valor daquilo que é nosso.

Laura Dias é licenciada em gestão de empresas e começou o seu percurso profissional na banca em 2001. Em 2013 fez uma viragem na sua vida, deixou a banca, agarrou numa propriedade dos avós do marido, no alto de uma serra entre São Brás de Alportel e Faro e regressou às origens, dedicando-se à agricultura. Nasceu assim os “Dias de Aromas”, um projeto de produção de plantas aromáticas biológicas que junta agricultura e turismo.

Já Carlos Fernandes é natural de Olhão, frequentou o curso de engenharia aeronáutica na Universidade da Beira Interior e o curso de piloto de linhas aéreas em Tires. Em 2002 começou a trabalhar numa empresa de comunicações em Lisboa mas, em 2010, juntamente com a sua irmã, agarrou o sonho e a vontade de reabilitar a casa dos avós onde ambos cresceram, para reavivar as memórias que tinham do local em homenagem ao seu avô Modesto. Em 2013, Carlos tirou um curso técnico de turismo rural e ambiental e, em 2015, o sonho tornou-se realidade e nasceu a Casa Modesta. O projeto é recente, mas já chamou a atenção de diversas entidades pela sua originalidade e arquitetura, tendo sido eleito pelo New York Times um dos oito melhores hotéis familiares da Europa enquanto o “Condé Nast Johansens” elegeu o espaço como um dos seus locais de excelência para 2017 e como melhor hotel ambiental da Europa, tendo sido ainda distinguido enquanto projeto de arquitetura.

A entrada na Beta Talk Portimão é livre.

