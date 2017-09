Hemeroteca Digital do Algarve foi o projeto mais votado no Orçamento Participativo Portugal

Connect on Linked in

Cinco projetos algarvios vão ter financiamento para avançar. Os dois projetos de âmbito nacional escolhidos também vão refletir-se na região

DOMINGOS VIEGAS

O projeto de criação da Hemeroteca Digital do Algarve foi o mais votado na região algarvia no âmbito do Orçamento Participativo Nacional e, por isso, o Governo irá disponibilizar 200 mil euros para a sua concretização.

A Hemeroteca Digital do Algarve propõe criar uma plataforma digital que disponibilizará todos os jornais e revistas produzidos no Algarve, de 1833 até aos nossos dias, em formato digital e de fácil consulta pública.

Caberá agora à Direcção Regional de Cultura do Algarve alavancar a concretização do sonho de Luís Guerreiro, ex-presidente da Fundação Manuel Viegas Guerreiro e que faleceu recentemente.

Gabriel Guerreiro Gonçalves, presidente interino daquela instituição recebeu a notícia com grande entusiasmo: “O resultado desta votação representa a concretização de uma das últimas vontades de Luís Guerreiro. Por outro lado, representa também o interesse do próprio projecto e o despertar da população para uma área da cultura que tem sido esquecida, a da imprensa. A hemeroteca vai dar a conhecer a história e a evolução da imprensa no Algarve ao longo de praticamente dois séculos, o que é de toda a relevância para a cultura do país.”

Mais quatro projetos algarvios escolhidos

Além deste, que conseguiu 703 votos, foram escolhidos mais quatro projetos do Algarve.

No segundo lugar ficou “À Minha Praia” (420 votos), da bióloga marinha Carla Lourenço, com um orçamento de 39 mil euros, que pretende criar uma rede alargada de monitorização de lixo marinho ao longo da costa algarvia unindo diferentes intervenientes.

Seguiu-se o projeto “Festa da Nossa Senhora dos Navegantes: quando imagens e gentes fazem uma romaria sobre as águas” (150 votos), proposto por Carla Maria Miranda de Almeida, com orçamento de 50 mil euros e que se destina a promover aquela festa da Culatra como património cultural imaterial e identitário da ilha.

Na quarta posição ficou o projeto “Ecoscience” (137 votos), de Dulcineia Fernandes, orçado em 36 mil euros, que pretende aproveitar recursos humanos científicos da região (nomeadamente biólogos, químicos, físicos, engenheiros e todos aqueles ligados à ciência, ambiente e sustentabilidade), formando um núcleo móvel que leve às populações o conhecimento através de atividades técnico-práticas, pequenos congressos e até passeios.

O quinto projeto algarvio mais votado foi o “Guia do Parque” (117 votos), de Sofia Vieira, orçado em 60 mil euros, e cujo objetivo é formar a população dos municípios de Vila do Bispo e Aljezur, com conhecimentos de cultura, património, tradições, entre outros, para que cada um possa desempenhar o papel de “guia local” em termos turísticos.

Projetos de tauromaquia e de cultura escolhidos a nível nacional

O Governo disponibilizou 3 milhões de euros para o Orçamento Participativo Portugal, que serão distribuídos por 36 projetos de âmbito regional e dois de âmbito nacional. A segunda edição, que decorrerá no próximo ano, já contará com uma verba de 5 milhões de euros.

A nível nacional foram escolhidos os projetos “Cultura para Todos” e “Tauromaquia, património cultural de Portugal”, cada um com um orçamento de 200 mil euros.

O projeto da tauromaquia pretende dar início ao processo de inventariação e classificação dos elementos relevantes que caracterizam a cultura tauromáquica (registo no inventário nacional do PCI), implicando o trabalho de especialistas.

Por seu turno, o projeto “Cultura para Todos” prevê a criação de um programa de doação de livros em segunda mão a bibliotecas públicas, bem como a oferta de um cheque cultura aos jovens que completem 18 anos para terem acesso gratuito a museus e espaços culturais durante um ano.