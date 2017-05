“Heil Trump”

Desde antes de Trump chegar ao poder, começamos a especular sobre o destino económico dos países que, felizmente ou infelizmente, estão mais próximos do imponente vizinho do norte. Muitos disseram que a economia latino-americana, incluindo o Caribe, não seria afetada pelas medidas de Trump, já que muitos têm vindo a ter deficits nas balanças comerciais dentro da balança de pagamentos com o poderoso país do norte.

Para todos, os problemas seriam dos EUA com o México, é claro, por causa do déficit constante que tem com este país, nas suas transacções comerciais já comentadas devido à inconveniência dos bem conhecidos cartéis da droga, bem como com sete países muçulmanos e a ameaça latente de que alguns de seus cidadãos desenvolvam atos terroristas em território norte-americano.

Muitos são favorecidos pelo anúncio do cancelamento do TPP, pelos Estados Unidos, ao tirar o Vietnam da circulação, uma vez que tinham preços muito mais competitivos do que os países da área podem oferecer. Basta colocar este exemplo, na área têxtil. “Mas como eles estavam enganados!…”, não sabem que a assinatura do Acordo de Parceria Económica Transpacífica (TPP) feriu os países que pertenciam ao Acordo de Livre Comércio Centro-Americano e Caribenho com os EUA, com relação aos tecidos vietnamitas, dado que segundo o TPP, os EUA compraram a preços muito baixos e sem qualquer imposto, prejudicando e arruinando todas as empresas têxteis dos países das áreas onde em muitos deles era a principal linha de exportação de sua economia.

Para tudo isso havia substitutos, que nunca seriam precisamente os países vizinhos, pois os vizinhos seriam reservados aos papéis de suprimento rápido e barato, mais conhecidos como seu “trastero” ou o “quintal” da sua casa grande, deixando o papel do Vietnam para mercados como a Malásia, a Índia e até mesmo a China.

Para os seus estados vizinhos mantê-los-ia entretidos com a veterana “cenoura” e com a frase muito musical “Continua a endividar-te e paga o que deves”.

A aventada proposta de Trump não é boa para ninguém, nem para os latinos e estrangeiros dentro, nem muito menos para os de fora. O seu atraso mental e o discurso nacionalista são tão prejudiciais como o atraso que trará o seu mandato para a história da Humanidade. O seu nacionalismo extremo, é apenas comparável à de Hitler e a sua teoria da raça Ariana, e traz de volta a este tempo o fascismo que pensámos já estar erradicado. Só isso justifica que tenha dentro das suas prioridades para os EUA, e para os americanos um discurso cada vez mais hostil contra a imigração.

Trump é um louco que chegou à presidência, o pior é que esses tipos de pacientes não têm cura, ficam mais doentes todos os dias, porque se o poder adoece até mentes saudáveis, imagine-se o que fará aqueles já doentes com antecedência. É um atirador situado no telhado do mundo atirando à cabeça de todos os que acredita estarem contra os interesses dos EUA e da sua omnipotência.

Devemos estar preparados para enfrentar, pelo menos, oito anos em que a humanidade terá uma involução, porque está nas mãos de um psicopata que tem o poder do botão nuclear e de acabar com tudo o que custou séculos para fazer. Hoje que estamos tão preocupados com a sobrevivência de espécies animais ameaçadas, estamos em presença o homem que tem em suas mãos a possibilidade de extinguir a raça humana como espécie. Milhões de pessoas no mundo estão convencidas de que ele não tem a mínima capacidade necessária para discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto e entre o que se pode e o que não se deve fazer.

Estamos todos nas suas mãos e sabemos, uns mais que outros, e sabemos que temos mais a perder do que outros e também entendemos, o que é muito mais difícil de entender, é que tem confundido tantas pessoas para apontar que eles levaram a presidente um homem como Trump, colocando nas suas mãos o exército mais imperialista do planeta e onde ninguém tem a prudência de pensar que futuro que vai passar para seus filhos. Nestes primeiros 100 dias, ele só provou ser tão rico como tão desajeitado, talvez cansado de viver a sua vida boa e tudo lhe dá o mesmo. A sua corrida pelo poder parece ser mais um hobby, apenas uma questão de gastar uma pequena parte de sua fortuna para ver o que acontecia; no caso de ganhar tudo bem, se não permaneceria o mesmo bilionário de sempre. Nesse jogo, a compra de cérebros fracos e de baixo custo, incluindo latinos e imigrantes de todo o mundo, contra quem suas políticas deveriam ser dirigidas, e o pior é que este jogo temos de o jogar em todo o mundo até ao fim do seu mandato.

A crentes e não-crentes, só nos resta rezar e pedir a Deus, já que Trump se diz muito crente, que ilumine a sua mente e que o conduza no caminho certo, e que na medida em que cada um da sua humilde posição, não permita que as políticas e maneiras de pensar deste senhor tenham sucesso em parte nenhuma. Devemos defender um mundo onde prevalece o senso comum, onde os nos pilares mais altos constam: a paz, o direito, a solidariedade e o progresso, embora haja um homem chamado Trump à cabeça e pessoas que votam por ele.

Erasmo Lazcano López

*Máster em Ciencias Sociais e Políticas