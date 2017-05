Há vida para além da praia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A 'Algarve Nature Week' é um evento que promove o turismo de natureza, como as caminhadas, o mergulho, a observação de aves e o cicloturismo

Mais de 130 propostas de experiências ao ar livre “para tirar o máximo proveito do mundo natural algarvio” vão estar em destaque na próxima ‘Algarve Nature Week’, um evento de natureza que regressa de 5 a 14 de maio. O ponto central da edição deste ano é a zona das Quatro Estradas, em Tavira.

“Observar cetáceos, espiolhar aves, percorrer trilhos serra adentro, pedalar por salinas, mergulhar nas profundezas do Atlântico com garrafa de ar comprimido às costas ou aprender a surfar são algumas das experiências a incluir na lista dos afazeres primaveris”, refere a organização, a cargo da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Nesta terceira edição do evento, o objetivo é ultrapassar os 8.000 visitantes do ano passado, atraindo mais turistas e residentes, “tornando-os verdadeiros naturalistas”. Para isso, a organização também conta com “preços convidativos” para cativar mais amantes da natureza que procuram alternativas ao clássico produto de “sol e mar”.

As propostas – tanto no mar como em terra – são “à medida de todos”, salienta a RTA, frisando que há atividades para aproveitar com amigos, em família ou sozinho.

Mais de 130 atividades ao ar livre

O Turismo do Algarve realça o facto de “quase 40 por cento” da área total do Algarve possuir estatuto de conservação, “o que o torna muito atrativo para os entusiastas do ecoturismo, que procuram lugares de grande importância biológica e paisagística para ocuparem os tempos livres”.

Por outro lado, o número de atividades ao ar livre – mais de 130 durante os dez dias do evento e mais de 80 durante a mostra de natureza que o integra – vão permitir dar a conhecer um “outro” Algarve.

Entre as propostas deste ano da ‘Algarve Nature Week’ estão caminhadas, mergulho, observação de aves e de cetáceos, passeios de bicicleta, de burro, de cavalo, todo-o-terreno, de barco, de caiaque ou de segway, surf e stand up paddle…

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÍNTEGRA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – DIA 27 DE ABRIL)

NC|JA