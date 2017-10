Há uma freguesia no Algarve com mais de 40 mil eleitores e outra com apenas 189

Print This Post

A freguesia com mais eleitores no Algarve é Portimão (40.152), no concelho com o mesmo nome, seguida muito de perto pela União de Freguesias da Sé e São Pedro (39.751), em Faro, e da União de Freguesias de Albufeira e Olhos d’Água (23.459), em Albufeira.

Aquelas três são as únicas com mais de 20 mil eleitores, entre as 67 que existem na região.

Como curiosidade, refira-se que a freguesia de Portimão tem mais eleitores do que o número de inscritos em 13 dos 16 concelhos da região. Apenas os totais dos concelhos de Loulé (59.554), Faro (56.399) e, logicamente, Portimão (48.380) conseguem bater o número de eleitores da freguesia de Portimão, uma das três daquele município do barlavento.

Depois daquelas três freguesias, seguem-se Quarteira (19.449), em Loulé, São Gonçalo de Lagos (17.952), em Lagos, São Clemente (15.040), em Loulé, Quelfes (14.180) e Olhão (12.676), ambas em Olhão, União de Freguesias de Santa Maria e Santiago (12.872), em Tavira, e Vila Real de Santo António (10.547), no município com o mesmo nome, todas com mais de 10 mil eleitores.

No extremo oposto da lista surge a freguesia de Giões, no concelho de Alcoutim, que, com apenas 189 eleitores é a que tem menos inscritos.

O Algarve tem mais seis freguesias onde o número de eleitores não chega ao meio milhar: Barão de São Miguel (280), em Lagos, Alferce (317), em Monchique, Bordeira (327), em Aljezur, Ameixial (408), em Loulé, Vaqueiros (418), em Alcoutim, e Azinhal (446), em Castro Marim.

Domingos Viegas