Há mar e mar… e muitas aves para ver a voar

Já está em contagem decrescente a oitava edição do Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza de Sagres, que vai ter lugar de 4 a 8 de outubro. Nessa altura, será possível ver nos céus de Vila do Bispo desde grifos, águias, abutres, cegonhas-pretas ou gralhas-de-bico vermelho, entre cerca de 300 espécies de aves, algumas delas muito raras

Como seria de esperar, as aves são as principais “estrelas” do Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza de Sagres, mas não são as únicas atrações deste evento, cuja oitava edição vai decorrer entre 4 e 8 de outubro. Durante cinco dias, quem visitar Vila do Bispo poderá ainda participar em várias atividades dedicadas à natureza, como saídas de barco para observação de golfinhos e baleias, mergulho, andar de burro e pinturas faciais.

O objetivo deste festival – que valeu o prémio “Município do Ano Portugal 2015” a Vila do Bispo – é trazer todos os amantes do ambiente e da “passarada” a um local onde há a garantia de que se pode ver muitas espécies de aves diferentes, muitas delas em risco, numa zona com enorme potencial de observação de aves, como é o corredor migratório de Sagres, especialmente ativo durante o final do verão e o outono, altura em que as aves migradoras abandonam o nosso país rumo às terras quentes de África…

Nuno Couto | Jornal do Algarve