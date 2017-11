Há cinema de culto nas igrejas do Algarve

Connect on Linked in

A partir de novembro, o cinema de culto chega às igrejas do Algarve: o projeto Video Lucem (Vejo Luz) regressa ao sul do país com sete cine-concertos, de entrada livre, em seis igrejas do litoral e serra algarvios e um cine-concerto ao ar livre.

A primeira sessão acontece às 21h30 desta quinta-feira, dia 9 de novembro, na Igreja de São Francisco, em Faro, com a exibição de duas curtas de Charles Chaplin – O Imigrante e A Rua da Paz. Na primeira sessão conta com a participação de Maria João e João Farinha, e com a participação especial, ao contrabaixo, de Zé Eduardo.

A iniciativa do Cineclube de Faro integra o programa «365 Algarve» para valorização da cultura na região durante os meses de época baixa e pretende, nesta segunda edição, homenagear as origens do cinema, através da projeção de filmes mudos acompanhados por música ao vivo, desafios feitos a vários músicos.

A restante programação do evento, (com outros filmes e outras participações musicais) passa pela Igreja de São Clemente, Loulé (7 de dezembro), Igreja Matriz de Martim Longo (13 de janeiro 2018), Igreja de Santiago, Tavira (8 de fevereiro), Igreja Matriz de Ferragudo (8 de março), Sé de Silves (6 de abril), e ao ar livre em Vila Real de Santo António (30 de maio de 2018).

JA