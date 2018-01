Guitarra e música clássica em Tavira

Connect on Linked in

A Igreja do Carmo, em Tavira, acolhe, este sábado, pelas 21h30, o concerto da Orquestra Clássica do Sul sob a orientação do maestro Colomé, integrado no ciclo “Música e Natureza”.

Neste ciclo a Natureza surge como fonte de inspiração. A descrição das estações do ano, a fúria dos quatro elementos, as paisagens idílicas e o canto dos pássaros são referências passíveis de encontrar em obras musicais, desde o período barroco até à produção moderna. É sob este mote que este ciclo volta a integrar a programação artística para o ano de 2018.

No mesmo dia, no âmbito do “Música nas Igrejas”, realiza-se, pelas 18h00, na Igreja da Misericórdia, o recital de guitarra de Josué Nunes.

Natural de Tavira (1974), Josué Nunes realizou os seus primeiros estudos musicais no Conservatório Regional do Algarve Maria Campina e concluiu a licenciatura em guitarra, na Escola Superior de Música de Lisboa, sob orientação de Piñero Nagy. Em 2013, obtém o grau de mestre em ensino de música, vertente de guitarra, pelo Instituto Jean Piaget.