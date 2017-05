“Guardiões” dos arquivos históricos reúnem-se em Lagoa

Connect on Linked in

A Rede de Arquivos do Algarve vai levar a efeito, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, o V Encontro de Arquivos do Algarve, nos dias 26 e 27 de maio, no Convento de S. José, com o tema “Preservar o Passado, Comunicar a Memória”.

Reunindo um conjunto de especialistas, nacionais e estrangeiros, esta edição dos Encontros de Arquivos do Algarve é dedicada aos arquivos históricos e à sua importância na construção da memória coletiva.

“Com esta iniciativa, a Rede Regional de Arquivos procura dar a conhecer projetos e atividades desenvolvidas no sentido de salvaguardar, proteger e disseminar arquivos históricos, numa altura em que se discute, cada vez mais, as problemáticas decorrentes da (co)existência de sistemas eletrónicos e analógicos de gestão de informação”, adianta a organização.

Num espaço de partilha de conhecimentos – aberto a todos os que se interessam pelo tema – serão debatidas a “Preservação da Informação” (políticas e projetos de preservação), a “Investigação em Arquivos” (direcionada para investigadores frequentadores de arquivos e o seu papel como seus utilizadores), a “Comunicação em Redes” (redes de arquivos a nível ibérico e projetos desenvolvidos) e a “Difusão da Memória” (plataformas de acesso).

