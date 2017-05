Grupo Pestana vai abrir pousada em Vila Real de Santo António

Connect on Linked in

O Pestana Hotel Group acaba de anunciar a expansão da sua rede de Pousadas de Portugal com a construção de uma nova unidade no centro histórico de Vila Real de Santo António.

Aquele grupo hoteleiro explica que o investimento será de 3 milhões de euros e que o projeto “gera postos de trabalho relevantes na região” e “unidades adicionais de alojamento com a excelência da marca Pousadas de Portugal”, agora em Vila Real de Santo António.

O projeto será apresentado na próxima segunda-feira, às 11h00, no edifício da antiga Alfândega (Avenida da República), num ato que contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e do Conselho de Administração da empresa municipal VRSA – Sociedade de Gestão Urbana, Luís Gomes.

O anúncio sobre o investimento e a estratégia de expansão será feito pelo presidente da comissão executiva e CEO do Pestana Hotel Group, José Theotónio, e pelo presidente do Grupo Pestana Pousadas, Luis Castanheira Lopes.

O Pestana Hotel Group conta já com 16 unidades hoteleiras no Algarve: 13 Pestana Hotels & Resorts e três Pousadas de Portugal (Palácio de Estói em Faro, Fortaleza de Sagres e Convento de Tavira). Esta será a quarta Pousada de Portugal na região e a 17.ª unidade hoteleira do Grupo Pestana no Algarve.