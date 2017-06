Grupo Folclórico de Faro faz 87 anos

Connect on Linked in

Nesta noite de 10 de junho, a partir das 21h30, têm início as comemorações do 87º aniversário do Grupo Folclórico de Faro, o decano dos grupos de folclore da região algarvia, formado em Faro, por Serafim Carmona, no início dos anos 30.

O espetáculo comemorativo tem lugar no palco do Passeio da Doca e será preenchido com a apresentação das suas quatro atuais secções: escola de acordeão, cancioneiro, grupo infantil e grupo adulto.

O dia seguinte (11 de junho) será marcado pela inauguração da sede do Grupo Folclórico de Faro, uma aspiração antiga, no primeiro piso do histórico Solar do Capitão-Mor (Horta do Ourives), edifício setecentista situado à entrada da capital algarvia. A inauguração está marcada para as 17h00.

As comemorações do aniversário terminarão com um jantar convívio no dia 17 de junho.

Orgulho no passado mas com os olhos postos no futuro

Atualmente, o Grupo Folclórico de Faro é uma referência obrigatória no panorama do folclore algarvio. Para além de apresentações por todo o país, o grupo tem vindo a participar em inúmeros festivais internacionais de folclore, tendo já efetuado deslocações a Espanha, França, Marrocos, Canadá, EUA, Itália, Brasil, Turquia, Suíça, México, Hungria, República Checa, Chipre, Grécia, Rússia, Eslovénia e Bélgica.

Participou, ainda, em diversos trabalhos e publicações de carácter etnográfico, em desfiles e exposições de trajes, e várias edições discográficas.

Orgulhoso do seu passado, o Grupo Folclórico de Faro continua com projetos para o futuro. De 19 a 27 de agosto realizará a 15ª edição do FolkFaro, o maior festival internacional de folclore do sul de Portugal. Em setembro, o grupo representará Portugal em Barcelona, onde participará nas Jornadas Internacionais de Folclore da Catalunha, um dos mais antigos e prestigiados festivais internacionais de folclore da Península Ibérica.

NC|JA