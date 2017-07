Groundforce anuncia regresso ao Aeroporto de Faro e 140 postos de trabalho

Connect on Linked in

A Groundforce Portugal, empresa de assistência em escala a passageiros, operações em pista e carga aérea, acaba de anunciar o seu regresso ao Aeroporto de Faro onde irá criar 140 novos postos de trabalho.

Para o início da operação, a Groundforce Portugal irá assegurar a assistência aos passageiros dos voos do Grupo IAG – British Airways, Iberia, BA City Flyer, Vueling e Aer Lingus, numa altura em que o sul do país regista um incremento substancial de turismo e que coincide com a inauguração do novo terminal do Aeroporto de Faro.

O regresso acontece sete anos depois da Groundforce Portugal ter cancelado abruptamente a sua operação em Faro.

“Após um profundo processo de reestruturação e de desenvolvimento, iniciado com a chegada da equipa de gestão liderada por Alfredo Casimiro, em 2012, a Groundforce Portugal voltou aos resultados positivos devido ao empenho e dedicação de todos os colaboradores”, explica a Groundforce em comunicado.

Para Paulo Neto Leite, presidente executivo da Groundforce Portugal o regresso a Faro “comprova a recuperação da empresa e a sua robustez”.

“Temos uma estrutura sólida que nos permite voltar com confiança à operação e prestar um serviço de excelência similar ao que temos vindo a desenvolver nos Aeroportos de Lisboa, Porto, Funchal e Porto Santo. Esta operação vai gerar, a longo prazo, cerca de 140 novos empregos e criar novas oportunidades para algumas das pessoas que ficaram sem os seus postos de trabalho em 2010.”, garante aquele responsável.