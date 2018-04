Gravado em Alcoutim: Documentário sobre contrabando premiado na Madeira

Connect on Linked in

“A Estrela do Norte”, primeiro episódio da série Histórias do Contrabando e desenvolvido em parceria com o Município de Alcoutim e o Festival do Contrabando realizado em Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, ganhou o primeiro prémio na categoria de “Documentário” no festival de curtas-metragens Machicurtas, no Machico, Madeira.

O primeiro episódio tem como protagonista Ildefonso, de 96 anos (2017), natural de Alcoutim. A série documental Histórias do Contrabando recolheu cerca de 50 testemunhos em suporte audiovisual, de norte a sul da fronteira portuguesa, entre guardas-fiscais, contrabandistas e especialistas sobre o tema.

Este conjunto de recolhas tem como objetivo principal a preservação da memória coletiva relacionada com as aventuras e desventuras daqueles que em outros tempos passavam a fronteira às escondidas da Guarda-Fiscal como forma de subsistência.

Tal como refere Ildefonso, “era um patrão” lá para os lados de Alcoutim. Chegou a fazer contrabando em alto mar. “Para se ser um bom contrabandista, primeiro tinha que ser bom ‘banhador'”, refere no documentário.

“A estrela do Norte” estreou em Alcoutim, durante o Festival do Contrabando.