Grande Gala Internacional do Acordeão regressa a Albufeira

No próximo dia 8 de abril, domingo, pelas 21h30, o auditório municipal de Albufeira volta a ser palco da Grande Gala Internacional do Acordeão, um evento com raízes na região, que todos os anos traz a Albufeira os melhores acordeonistas nacionais e internacionais.

Seis prestigiados acordeonistas de renome nacional e internacional irão participar neste evento, promovido pela Câmara Municipal de Albufeira. A gala conta com a atuação dos três campeões mundiais Mário D’Amaro, de Itália, Jérémy Lafon, de França, e Luís Mira, de Portugal. Rodrigo Maurício, Jorge Alves e Francisco Sabóia também irão atuar nesta noite dedicada ao acordeão.

Recorde-se que no início do século XX, o acordeão conquistou um espaço próprio na música algarvia e no folclore regional, especialmente na interpretação do corridinho. Albufeira é um concelho com tradições ligadas a este instrumento típico, sendo o único município do país a acolher um museu do acordeão, situado na aldeia de Paderne.

O albufeirense Gonçalo Pescada foi também o primeiro algarvio doutorado em acordeão e autor do prefácio do livro “O Acordeão no Algarve – Um Século de Histórias e Memórias”, da autoria do investigador algarvio Nuno Campos Inácio. A obra contém ainda textos do jornalista Arménio Aleluia Martins, que tem acompanhado e apresentado a Grande Gala do Acordeão, e de Francisco Sabóia, organizador das 26 edições do evento e fundador do Museu do Acordeão.

JA