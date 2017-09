Golfe em Vilamoura: Portugal Masters vai distribuir 2 milhões em prémios

Connect on Linked in

De 21 a 24 de setembro, o campo de golfe Dom Pedro Victoria, em Vilamoura, recebe mais uma edição do Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe realizado no nosso país.

A nata do golfe europeu vai estar nesta prova algarvia. O irlandês Padraig Harrington, campeão de três “Majors”, regressa a Vilamoura para tentar defender o título conquistado no ano passado, bem como o inglês Andy Sullivan, que venceu em 2015 de forma convincente, ao liderar a prova portuguesa do primeiro ao último dia.

Aos dois últimos campeões do Portugal Masters junta-se o titular de 2012, o irlandês Shane Lowry, que retorna ao palco do seu primeiro triunfo no European Tour enquanto jogador profissional. O inglês Danny Willett também traz consigo credenciais de torneios do Grand Slam (tal como Harrington), depois de se ter imposto no Masters de 2016.

Com presença assegurada estão ainda os novos valores da modalidade, entre os quais Matt Fitzpatrick (Inglaterra) e Thomas Pieters (Bélgica).

Em disputa nesta prova vai estar um prémio monetário total de 2 milhões de euros.

A qualidade das instalações de golfe e infraestruturas turísticas têm contribuído para o sucesso desta prova, permitindo ao Algarve e ao concelho de Loulé receber a elite de profissionais de golfe, com uma cobertura mundial pela imprensa internacional.

Com a sua presença no Circuito Europeu da PGA, o Portugal Masters reforça a posição do Algarve e Portugal como um dos melhores destinos de golfe do mundo.

Refira-se que, pelo segundo ano consecutivo, a European Disabled Golf Association (Federação Europeia de Golfe Adaptado), uma organização internacional sem fins lucrativos para golfistas com deficiência, será a instituição de solidariedade social oficial do Portugal Masters.

Os bilhetes podem ser adquiridos na internet (europeantour.com/tickets)

Para o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, esta prova eleva o nome do seu concelho pelo interesse que desperta junto da comunidade golfística internacional.

“Ano após ano, a nossa região e o nosso concelho – o território onde se encontra a maioria dos campos de golfe do Algarve – têm sido distinguidos como o principal destino de golfe em todo o mundo. Sabemos que o golfe é hoje fulcral para a atividade económica, sobretudo durante a chamada época baixa do turismo algarvio, pelo que para nós é uma honra voltarmos a receber mais uma edição do Portugal Masters”, considera o autarca.