GNR apreende 47 quilos de pescado na Reserva do Sapal

Militares do Subdestacamento de Controlo Costeiro da GNR de Vila Real de Santo António apreenderam, nos últimos seis dias, 47 quilos de pescado (douradas, tainhas e caranguejo) na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e de Vila Real de Santo António, com valor presumível de 353 euros.

O pescado foi apreendido no decorrer de várias ações de fiscalização com vista a combater as atividades de pesca ilegal naquela reserva natural. Os infratores foram identificados por utilização ilícita de redes de pesca e por estar a captura pescado sem as dimensões mínimas exigidas por lei.

Além do pescado foram ainda apreendidas duas embarcações de pequeno porte e 300 metros de rede de pesca.

O pescado foi entregue a instituições de solidariedade social da região.