Ginastas com deficiência mostram acrobacias em Loulé

O pavilhão municipal de Loulé vai ser palco, no próximo sábado, dia 27 de maio, a partir das 14h30, do evento “Ginástica com Todos”, que inclui ginástica acrobática para pessoas com deficiência, uma modalidade única a nível mundial.

Neste evento, organizado pela Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais, em parceria com a Associação de Ginástica do Algarve e com o Special Olympics Portugal, pessoas com deficiência intelectual e em cadeira de rodas vão mostrar os seus dotes na ginástica acrobática.

O evento (que também se prolonga pelo domingo) conta com mais de 700 ginastas envolvidos, sendo que cerca de 60 são pessoas com deficiência ou limitações, demonstrando as suas capacidades em quatro especialidades gímnicas (acrobática, rítmica, artística e GpT).

“Ginástica com Todos não é apenas um evento, é um projeto que visa desenvolver estratégias para a massificação da ginástica em pessoas com deficiência ou limitações, em verdadeira inclusão social”, salienta a organização, que pretende transformar esta iniciativa no primeiro torneio internacional de ginástica acrobática com estas características, fazendo de Portugal “um país pioneiro e verdadeiramente inovador na área da inclusão social”.

JA