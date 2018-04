Gastronomia: Sabores serranos em sete restaurantes do concelho de Tavira

Connect on Linked in

O Festival de Gastronomia Serrana começa esta sexta-feira e decorre até ao próximo dia 22 em sete restaurantes do município de Tavira localizados na sede do concelho e nas freguesias de Cachopo e de Santa Catarina da Fonte do Bispo.

Os apreciadores da cozinha tradicional, dos produtos locais e da época, assim como do estilo de vida mediterrânico têm ao dispor os sabores do interior nos seguintes restaurantes: Retiro de Caçadores (Cachopo), O Constantino, O Monte Velho, Herdade da Corte, Quinta do Marco, Taberna Barriga (Santa Catarina da Fonte do Bispo) e Monte Baleeira (Tavira) diferentes pratos característicos da região.

Sopas, saladas, orelha de porco, queijos e enchidos integram as entradas dos menus dos vários restaurantes, os quais apresentam no seu cardápio javali, galo do campo, açorda de galinha, borrego, porco, veado, cozido de grão, devidamente acompanhados por vinhos da região. Pêras em calda de vinho, torta de batata-doce, mousses de café e figo, gelado de queijo de cabra, bolo de mel e fruta da época completam as ementas.

Todos os que se deslocarem até aos estabelecimentos aderentes e provarem as ementas do festival poderão habilitar-se, por sorteio, a uma estadia num dos seguintes alojamentos turísticos: Herdade da Corte, Hotel Rural Quinta do Marco (freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo), Pensão Agrícola (Valongo – freguesia de Conceição e Cabanas), assim como usufruir de uma atividade de animação turística.