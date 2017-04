Gastronomia com música jazz em Albufeira

Connect on Linked in

Durante três dias, vão passar pelo palco do auditório do Hotel São Rafael Atlântico, em Albufeira, alguns dos maiores ícones do jazz mundial. Trata-se do festival “Algarve Jazz Gourmet Moments”, uma produção da Orquestra de Jazz do Algarve que conta com o apoio do programa «365 Algarve», da Câmara de Albufeira e da Agência de Promoção de Albufeira (APAL).

O cartaz apresenta no primeiro dia (12 de maio) Tom Hanrell, num concerto instrumental com a Orquestra de Jazz do Algarve. No segundo dia, Virginie Teychné Quintet traz um jazz com “vertentes quase étnicas, recordando algumas sonoridades mediterrânicas”, enquanto no último dia vai-se ouvir um jazz mais clássico com o quarteto de Jane Monheite.

De acordo com a organização, trata-se de “um evento inovador” que “combina o melhor do jazz à excelência da gastronomia algarvia”, com o pretexto de criar “uma experiência única de sons e sabores”.

Para isso, foram convidados vários restaurantes do concelho de Albufeira, que irão preparar ementas especiais para os dias do festival. Os produtos da região irão assim estar em destaque numa versão gourmet.

“O início de um longo percurso”

Na apresentação do festival, que decorreu na semana passada, o presidente da Câmara de Albufeira sublinhou que o evento enquadra-se nos objetivos estratégicos do município, “ao aliar a modernidade intemporal do jazz à intemporalidade da gastronomia”.

“Este evento constitui um grande desafio, permitindo criar experiências muito positivas que espero possam ser replicadas fora de portas”, sublinhou Carlos Silva e Sousa, manifestando esperança na continuidade do festival nos próximos anos. “A qualidade do festival é inquestionável, por isso, espero que esta primeira edição seja apenas o início de um longo percurso e que sirva, também, para captar novos públicos para um estilo de música menos comum, nomeadamente os jovens”, disse o autarca.

Também a diretora regional de cultura do Algarve, Alexandra Gonçalves, salientou a importância do evento, destacando que reúne todos os ingredientes para integrar a classe de “experiências que marcam”.

“A música é uma forma universal de comunicação e que no ‘Algarve Jazz Gourmet’ estão envolvidos todos os sentidos: juntamente com a música temos o paladar (gastronomia) e o tato (artesanato) que associados à inovação vão gerar experiências memoráveis a quem participa, que irá passar a palavra a familiares e amigos, convertendo-se em excelentes veículos de promoção do destino”, frisou a diretora regional de cultura.

O “Algarve Jazz Gourmet Moments” também vai estar integrado no circuito internacional da Mezzo TV, o que irá permitir levar o evento e o nome de Albufeira e do Algarve a aproximadamente 60 países, durante duas semanas.

Os bilhetes diários já estão à venda e custam 15 euros.

