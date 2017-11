Galp aposta tudo no petróleo do Algarve

Connect on Linked in

Após desistir da pesquisa de petróleo na bacia de Peniche, a Galp reforça que “está a desenvolver todos os esforços” para avançar, no próximo ano, com o furo ao largo de Aljezur. A petrolífera integra o consórcio que detém a concessão para aquela área desde 2007 e foi autorizada, no início de 2017, a avançar com a prospeção de petróleo. Porém, uma “chuva” de providências cautelares conseguiu travar o processo… até agora. É que, até ao momento, as decisões dos tribunais têm sido favoráveis ao consórcio

A Galp desistiu da pesquisa de petróleo na bacia de Peniche, numa concessão que detinha desde 2007, depois de os resultados dos dados geológicos não terem sido os mais satisfatórios. Mas a petrolífera portuguesa garantiu esta semana ao JA que continua empenhada a 100% em manter o contrato ‘offshore’ (no mar) na bacia do Alentejo, com o consórcio liderado pela petrolífera italiana Eni, sendo que o local do primeiro furo exploratório de gás e petróleo na costa portuguesa deverá mesmo ser realizado em 2018, a cerca de 46 quilómetros ao largo de Aljezur.

“A Galp mantém o interesse no projeto, uma vez que os pressupostos e fundamentos que estiveram na sua decisão permanecem atuais”, disse ao JA uma fonte oficial da petrolífera, adiantando que “o consórcio que a Galp integra está a desenvolver todos os esforços e a cumprir escrupulosamente todos os passos que um projeto desta natureza envolve, sendo que alguns destes passos têm vindo a ser introduzidos ou solicitados ao consórcio à medida que o processo se desenrola”.

Por outro lado, a mesma fonte oficial da Galp não quer comentar ao JA os processos administrativos que ainda decorrem nos tribunais para tentar travar a exploração de petróleo no Algarve.

Atualmente, continuam a decorrer nos tribunais várias providências cautelares que pretendem suspender a realização do furo ao largo da Costa Vicentina, sendo que, até agora, todas as decisões têm sido favoráveis ao consórcio Eni/Galp…

Nuno Couto|Jornal do Algarve