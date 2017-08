Galeria de Monchique recebe 15 pioneiros do conhecimento

Connect on Linked in

A galeria municipal de Santo António, em Monchique, está a acolher a exposição “Pioneiros do conhecimento científico do Algarve”, até 11 de agosto de 2017.

Trata-se de uma exposição itinerante, produzida por dez museus, pertencentes à Rede de Museus do Algarve, que revela onze figuras com legados importantes para o conhecimento científico da região e que desenvolveram a sua atividade entre o último quartel do século XIX e meados do século XX.

O leque de personalidades apresentadas vai de José Sande Vasconcelos a Estácio da Veiga, passando por José Leite de Vasconcelos, Santos Rocha, Ataíde Oliveira, José Formosinho, Estanco Louro, padre Manuel Madeira Clemente, padre Nunes da Glória, padre Semedo de Azevedo e João Grade.

No entanto, atendendo à especificidade do concelho de Monchique, foram acrescentados (apenas nesta exposição) mais quatro “pioneiros do conhecimento”, cujo trabalho foi muito importante para o conhecimento do território monchiquense. São eles Abel Viana, Octávio da Veiga Ferreira, Augusto da Silva Carvalho e José António Guerreiro Gascon.

Os dois primeiros, juntamente com José Formosinho, procederam à identificação de diversos sítios e monumentos arqueológicos; Augusto da Silva Carvalho, embora não fosse monchiquense, escreveu e publicou três estudos sobre as Caldas de Monchique, com especial destaque para a obra «Memórias das Caldas de Monchique» (1939) e José António Guerreiro Gascon, o único monchiquense deste conjunto de investigadores, foi responsável pela obra «Subsídios para a Monografia de Monchique» (1955).

A iniciativa é promovida pelo Grupo de Dinamização Cultural “O Monchiqueiro” e apoiada pelo município de Monchique e está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 11h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

NC|JA