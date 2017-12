Gala dos Fadistas Louletanos está de regresso

Connect on Linked in

Depois do sucesso da primeira edição, em 2016, vem aí mais uma Gala dos Fadistas Louletanos, a realizar no Cine-Teatro Louletano, esta sexta-feira, pelas 21h30.

Apesar do concelho de Loulé não ser, por natureza, e à imagem da maioria dos concelhos algarvios, uma terra com grandes tradições no fado, não é menos verdade que desde há alguns anos a esta parte têm surgido naquele município jovens com muita qualidade nesta arte popular, a qual ganhou também um novo fôlego com a classificação como Património Imaterial da Humanidade por parte da UNESCO.

Eventos como o “Concurso de Fado Amador”, que decorreu durante alguns anos, em paralelo com outras iniciativas como “Fado ao Interior”, proporcionaram o aparecimento no concelho de jovens fadistas como Isa de Brito, César Matoso, André Catarino, Sara Paixão, entre outros.

Se juntarmos a estes Tony Rodrigues e Tony Abrantes, entre outros, Loulé tem, certamente, condições em qualidade e quantidade para realizar o evento.

A gala tem a duração aproximada de 120 minutos, dirige-se a maiores de 6 anos e os bilhetes têm um custo associado por pessoa de 10 euros, passando para 8 euros nos casos dos maiores de 65 e menores de 30 anos, sendo o Cartão de Amigo aplicável a este evento.