Futsal: Sonâmbulos é campeão do Algarve e regressa ao “nacional”

O Sonâmbulos FL, da Luz de Tavira, sagrou-se campeão regional do Algarve de futsal ao derrotar o Louletano por 5-3 no terceiro jogo da final do “play-off”, regressando assim ao Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

Depois do segundo lugar na fase regular do campeonato regional, atrás da equipa Os Lagoenses, o Sonâmbulos conseguiu sete triunfos nos jogos do “play-off”. Nos quartos-de-final deixou pelo caminho o Quarteirense (8-3 e 6-3), nas meias-finais eliminou o SL Fuzeta (6-3 e 5-3) e na final aplicou três derrotas ao Louletano (5-3 na Luz de Tavira, 1-0 em Loulé e novamente 5-3 em casa).

A formação da Luz de Tavira, orientada pelo vila-realense Edgar Caixinha, está agora de regresso aos campeonatos nacionais, depois da despromoção na época passada.