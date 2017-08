Futsal: Quatro das melhores equipas do mundo na “Masters Cup”

Print This Post

No próximo fim de semana, a cidade de Portimão acolhe a segunda edição da “Masters Cup” de futsal que vai juntar quatro das melhores equipas do Mundo: as portuguesas Sporting e Benfica, bem como as espanholas Inter Movistar e Barcelona.

O Benfica defronta o Barcelona no sábado às 14h30. No mesmo dia, mas às 19h00, o Sporting joga com o Inter Movistar. Para domingo estão agendados os jogos Barcelona-Sporting (14h30) e Inter Movistar-Benfica (19h00). Os bilhetes custam 5 euros para cada jogo.

Antes da competição, na sexta-feira, às 18h00, defrontam-se Portimonense e Betis num jogo solidário, integrado na terceira edição do Troféu “Cidade de Portimão”, cuja receita de bilheteira reverterá a favor de uma instituição particular de solidariedade social (IPSS). No mesmo dia, mas a partir das 15h00, haverá jogos das equipas de futsal dos escalões de formação dos clubes Boavista, Pedra Mourinha, Gejupce e Portimonense.

Este evento é organizado pela Unisports, em conjunto com a Associação Turismo de Portimão e a Associação de Futebol do Algarve e conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão.

Recorde-se que os espanhóis do Inter Movistar foram os vencedores da primeira edição da “Masters Cup”, realizada em 2015, em Lisboa.