Futsal: Farense quer continuar a fazer história na Taça

Depois de eliminar o Belenenses e o Leões de Porto Salvo, da Primeira Liga, a equipa da capital algarvia está pela primeira vez entre as oito melhores da competição. Treinador diz que, a partir de agora, tudo depende do sorteio. É que já só há equipas da Primeira Liga… E Sporting e Benfica também estão lá

DOMINGOS VIEGAS

A equipa de futsal do Farense garantiu presença na “Final a 8” da Taça de Portugal, o que acontece pela primeira vez na sua história, e foi a única do segundo escalão a conseguir o apuramento. Mas os “leões” de Faro não querem ficar por aqui.

O treinador Carlos Juliano explicou que tudo dependerá do sorteio. “Muito do que possamos fazer dependerá do sorteio… Se nos calhar Sporting ou Benfica daremos o nosso melhor, mas se defrontarmos uma outra equipa acredito que teremos possibilidades de lutar por alguma coisa”, referiu o técnico em declarações à Farense TV (canal do Youtube dedicado às modalidades do clube).

O Farense está na “Final a 8” depois de ter eliminado o Belenenses (4-2), da Primeira Liga, em jogo dos oitavos de final disputado no último fim de semana em Faro. Antes, a equipa algarvia já tinha deixado pelo caminho o Leões de Porto Salvo (3-1), outra equipa do primeiro escalão.

O vencedor da Taça de Portugal de futsal será encontrado na denominada “Final a 8” que se disputa de 10 a 13 de maio em Gondomar. A partir de agora, o Farense só terá pela frente equipas da Primeira Liga. O adversário para o primeiro jogo deste torneio final sairá do lote de apurados e que inclui, além da equipa da capital algarvia, Benfica, Sporting, Braga, Fabril, Modicus, Burinhosa e Fundão.

Porém, Carlos Juliano insiste que o primeiro objetivo da equipa é o campeonato:

“O foco está, essencialmente, no campeonato da Segunda Divisão. Já estamos a pensar na deslocação ao reduto do Elétrico, um jogo, seguramente, muito difícil, contra um adversário mais experiente”.

Atualmente, o Farense reparte com o Portimonense a primeira posição da Zona Sul do Campeonato Nacional da Segunda Divisão, que já está na segunda fase. Ambas as equipas têm nove pontos em quatro jogos. O primeiro classificado garante a subida à Primeira Liga. Recorde-se que Sonâmbulos e Albufeira Futsal, as outras duas equipas algarvias do segundo escalão, estão a disputar a fase de manutenção.