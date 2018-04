Futsal: Farense jogará com o Fabril nos “quartos” da Taça

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O sorteio da “Final a 8” (Final Eight) da Taça de Portugal de futsal ditou que o Farense terá que jogar com o GD Fabril nos quartos-de-final e, caso ultrapasse este adversário, tenha pela frente nas meias-finais o vencedor do jogo entre Braga e Modicus.

A formação algarvia é a única do segundo escalão a disputar esta fase final, já que as restantes pertencem à Primeira Liga do futsal nacional. O Farense conseguiu, assim, escapar a Sporting e Benfica e só defrontará um destes dois “grandes” caso chegue à final.

Esta fase da competição disputa-se em Gondomar de 10 a 13 de maio.

Sorteio:

Farense – GD Fabril

SC Braga – AD Modicus

AD Fundão – Sporting

Benfica – Burinhosa