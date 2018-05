Connect on Linked in

A equipa de infantis masculinos do Castromarinense sagrou-se campeã do Algarve de futsal, naquele escalão, ao derrotar o Sonâmbulos por 9-4 no segundo jogo do “play-off” de apuramento do campeão.

Os jovens de Castro Marim já tinham ganho o primeiro jogo por 2-6, depois de ter terminado a fase regular do campeonato na primeira posição.

Este é o terceiro título conquistado pelo Castromarinense esta temporada, depois de se ter sagrado campeão do Algarve de juvenis e de juniores femininos.