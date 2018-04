Futebol: Sorteio do “play-off” é esta segunda-feira e o Farense é favorito

Connect on Linked in

O Farense vai ficar a conhecer, esta segunda-feira, o seu adversário no “play-off” do Campeonato de Portugal, que decidirá quais as duas equipas que sobem à Segunda Liga. O sorteio está agendado para 16h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, sede da Federação Portuguesa de Futebol.

Entram no sorteio os vencedores das cinco séries e os três melhores segundos classificados, num total de oito equipas. O “play-off” será disputado através de eliminatórias a duas mãos até restarem apenas as duas equipas que garantirão a promoção ao segundo escalão do futebol português.

Além do Farense (primeiro da Série E), já estão apurados, como vencedores de série, Vizela (Série A), União de Leiria (Série C) e Mafra (Série D), bem como o Vilaverdense (Série A), que já garantiu lugar entre os melhores segundos.

A última jornada, que se disputa este domingo, decidirá o vencedor da Série B (Felgueiras, que lidera e jogará em casa, ou Sporting de Espinho) e os restantes dois segundos classificados a decidir entre os das séries C, D e E (o segundo da Série B já está fora das contas).

Neste momento, Lusitano de Vildemoinhos (Série C) e Vilafranquense (Série D) são os outros dois melhores segundos e não dependem de terceiros para continuar nessa condição.

Farense é favorito

Os “leões de Faro”, comandados por Rui Duarte, vão chegar ao “play-off” como um dos grandes favoritos a ocupar uma das duas vagas que dão acesso à Segunda Liga.

O Farense foi a primeira equipa a garantir a qualificação, é a que tem mais pontos (78) entre todas as que disputam o Campeonato de Portugal, e é, a par do Vizela (da Série A), a que tem menos derrotas (uma). É ainda a que sofreu menos golos (apenas 10) e a que tem maior diferença entre golos marcados e sofridos (53).

Nas estatísticas, o Farense só é superado no número de golos marcados até agora (mas ainda falta uma jornada), já que soma 63, contra 66 da União de Leiria (Série C) e 65 do Vilaverdense (segundo da Série A). Porém qualquer destas duas equipas já sofreu mais do dobro dos golos encaixados pela formação da capital algarvia.

Além das estatísticas do Campeonato de Portugal, é preciso recordar o percurso do Farense na Taça de Portugal. Os pupilos de Rui Duarte atingiram os quartos-de-final e, apesar de terem sido eliminados pelo Caldas (uma equipa que está longe da luta pelo “play-off” na Série D), deixaram pelo caminho o Estoril Praia (da Primeira Liga) e o Leixões (da Segunda Liga).

Recorde-se ainda que Farense e Caldas foram as duas únicas equipas que não participam nos campeonatos profissionais a chegar aos quartos-de-final da Taça de Portugal.

Todos sabemos que as estatísticas não ganham jogos, por isso, agora, é preciso que o Farense mantenha este desempenho para poder festejar, dentro de algumas semanas, o regresso à Segunda Liga.

Domingos Viegas