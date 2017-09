Futebol: Só uma equipa algarvia jogará fora da região neste fim de semana (veja os jogos e horários)

Print This Post

Sete das oito equipas algarvias que disputam as competições nacionais de futebol (Liga e Campeonato de Portugal) vão jogar na região neste fim de semana e apenas o Moncarapachense terá que sair do Algarve. Nem todas jogam em casa já que haverá um ‘dérbi’ regional.

A quarta jornada do Campeonato de Portugal disputa-se no domingo, às 17h00, e um dos destaques é precisamente o ‘dérbi’ entre o Lusitano e o Olhanense, que colocará frente a frente, na cidade pombalina, dois históricos do futebol português.

Outro dos destaques vai para o Farense, líder da Série E, que recebe o Casa Pia, equipa que reparte a segunda posição com o Olhanense. O Almancilense recebe o Moura, o Louletano joga em casa com o Operário e o Armacenenses recebe o Pinhalnovense.

O Moncarapachense joga no terreno do Olímpico do Montijo.

A jornada completa-se com os jogos Oriental-Sporting Ideal e Castrense-Estrela V. Novas.

Portimonense só joga na segunda-feira

Por seu turno, o Portimonense, da Primeira Liga, só jogará na segunda-feira. A formação orientada por Vítor Oliveira recebe o Feirense, às 19h00.

Primeira Liga (6.ª jornada)

Sexta-feira, 15

P. Ferreira – V. Setúbal (20h30)

Sábado, 16

Marítimo – Desp. Aves (16h00)

Boavista – Benfica (18h15)

Sporting – Tondela (20h30)

Domingo, 17

Belenenses – Estoil (16h00)

Rio Ave – FC Porto (18h00)

Braga – V. Guimarães (20h15)

Segunda-feira, 18

PORTIMONENSE – Feirense (19h00)

Desp. Chaves – Moreirense (21h00)