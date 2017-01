Futebol: Shakhtar é “cabeça de cartaz” da Atlantic Cup

Connect on Linked in

Torneio realiza-se no Estádio Algave e no Estádio da Bela Vista, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro, e conta ainda com a presença de equipas da Dinamarca, Suécia, Croácia, Hungria e República Checa

DOMINGOS VIEGAS

O Shaktar Donetsk, equipa orientada pelo português Paulo Fonseca e que lidera o campeonato ucraniano, é uma das oito formações que vão disputar a Atlantic Cup 2017, torneio de futebol que vai decorrer de 31 de janeiro a 07 de fevereiro, no Estádio da Bela Vista (Parchal) e no Estádio Algarve.

A prova, que já vai na sétima edição, contará ainda com a presença do Aalborg e do Aarhus, ambos da Dinamarca, do Djurgardens e do Orebro SK, ambos da Suécia, do HNK Rijeka, da Croácia, do Debreceni VSC, da Hungria, e do FK Jablonec, da República Checa.

O emblema ucraniano conta no seu plantel com nomes como os brasileiros Fred, Dentinho, Bernard, Marlos, Taison e Ismaily (que já representou o Olhanense), bem como o croata Darijo Srna, capitão e que já fez mais de 500 jogos pelo Shaktar, ou os internacionais ucranianos Pyatov, Butko, Kucher, Rakitskyi, Ordets, Stepanenko, Kovalenko e Malyshev.

Na primeira fase as oito equipas estarão divididas em dois grupos de quatro e os jogos serão disputados no Parchal, entre 31 de janeiro e 04 de fevereiro, dois por dia, às 16h00 e às 19h45. A segunda fase, que irá decidir a classificação final, disputa-se no Estádio Algarve, nos dias 06 e 07 de fevereiro, também dois por dia e às 16h00 e 19h45.

Nas últimas edições os vencedores foram Elfsborg (2011), Midtjylland (2012), Rapid Viena (2013), FC Copenhaga (2014), Dynamo de Moscovo (2015) e FC Zenit (2016).