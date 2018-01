Futebol: Seleção do Algarve disputa fase final da Taça das Regiões

Connect on Linked in

A Seleção do Algarve disputa a fase final nacional da Taça das Regiões, que se realiza até domingo no distrito de Santarém, integrada no grupo A junto com Braga e Castelo Branco. O grupo B é composto por Porto, Lisboa e Viana do Castelo.

O vencedor desta competição, entre seleções distritais amadoras, será o representante português no torneio de apuramento para a fase final da Taça das Regiões da UEFA.

O combinado algarvio entra em ação na sexta-feira (15h00), defrontando a seleção de Braga, no Campo da Escola Superior Agrária de Santarém, e volta a jogar no sábado, desta vez contra a seleção de Castelo Branco (15h00), no Estádio Municipal de Almeirim.

A final, que colocará frente a frente os vencedores de cada grupo, está agendada para domingo (11h00) no Estádio Municipal de Almeirim.

Convocados:

FC Ferreiras: Álvaro Carrera, João Viana, Nuno Alves, Ricardo Nascimento e Vítor Pestana.

Silves FC: Pedro Vila Nova, Bruno Vila Nova e Tomás Costa.

Internacional Almancil: Rafael Santos, Adilson Sanches e Ivo Silva.

Messinense: André Sustelo e Pedro Sapateiro.

Esp. de Lagos: Tommy Batísta e Rafael Gonzalez.

Imortal: Pedro Rodrigues e Nélio Pereira.

Quarteira: Jorge Duarte.

11 Esperanças: Norberto Chagas.

GD Lagoa: Francisco Pereira.