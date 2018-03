Futebol: Segunda fase da 1.ª Distrital começa este sábado

Connect on Linked in

A segunda fase da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Algarve começa este sábado, com as equipas repartidas por duas séries (“Apuramento do Campeão” e “Manutenção”), de acordo com a classificação conseguida na primeira fase.

Os seis jogos, três de cada uma das séries, estão agendados para as 15h00. As equipas partem com os pontos obtidos na primeira fase.

O primeiro classificado da fase de apuramento do campeão, além do título distrital, garante a subida ao Campeonato de Portugal. Na fase de manutenção, os dois últimos serão despromovidos e será ainda despromovida mais uma equipa por cada emblema algarvio que descer do Campeonato de Portugal.

Apuramento Campeão (1.ª jornada):

Esp. Lagos – Ferreiras

Imortal – Quarteirense

Silves – Messinense

Ferreiras, 51 pontos

Silves, 44

Esp. Lagos, 39

Imortal, 34

Messinense, 34

Quarteirense, 32

Manutenção (1.ª jornada):

Faro e Benfica – Carvoeiro United

Lagoa – Sambrazense

Quarteira – Culatrense

Lagoa, 32

Quarteira, 31

Culatrense, 24

Faro e Benfica, 22

Carvoeiro Utd., 12

Sambrazense, 9