Futebol: Portimonense prepara receção ao Belenenses

O Portimonense recebe o Belenenses no jogo que encerrará a 16.ª jornada da Primeira Liga e que está marcado para as 20h15 desta quinta-feira, no Estádio Municipal de Portimão. Refira-se que esta ronda inclui ainda o Benfica-Sporting, que se disputará hoje, quarta-feira, às 21h30, no Estádio da Luz.

Atualmente, com 15 jornadas disputadas na Primeira Liga, o Portimonense ocupa a 12.ª posição, com 16 pontos, enquanto o Belenenses está um degrau acima, no 11.º lugar, com mais um ponto (17).

A formação algarvia soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas em casa. Por seu turno, o Belenenses ainda só ganhou um jogo fora de casa e sofreu sete derrotas. A equipa de Belém é a terceira com mais golos sofridos fora de portas (18) e só é ultrapassada por Estoril (20) e Paços de Ferreira (21). É ainda a terceira equipa com menos golos marcados nos terrenos dos adversários (5), sendo apenas ultrapassada por Vitória de Setúbal e Feirense (4).

Em 18 jogos disputados em casa com o Belenenses desde 1964 (no total disputaram-se já 35 jogos entre as duas equipas), o Portimonense só conseguiu ganhar cinco. O último triunfo caseiro dos algarvios (3-2) aconteceu em novembro de 2015 para a Taça de Portugal. Os restantes quatro triunfos foram em jogos a contar para a antiga 1.ª Divisão: 3-1 em maio de 1990, 2-1 em setembro de 1985, novamente 2-1 em novembro de 1984 e 5-1 em novembro de 1981.