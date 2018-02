Futebol: Portimonense garante Rafa Soares e André no fecho do mercado

Connect on Linked in

.

O Portimonense reforçou-se com cinco jogadores neste período de transferências, que terminou ontem à noite, dois deles garantidos em cima fecho do mercado e destacando-se o internacional sub-21 Rafa Soares.

O lateral-esquerdo, de 22 anos, que estava emprestado ao Fulham pelo FC Porto, chega a Portimão a título definitivo no âmbito do negócio da transferência de Paulinho para o Dragão. Além dos “dragões” e do clube inglês, Rafa Soares jogou na Académica e no Rio Ave.

Rafa Soares vem substituir Lumor, que foi para o Sporting.

Ainda neste último dia de mercado, a formação de Portimão garantiu o avançado brasileiro André Clóvis, de 20 anos, ex-Internacional de Porto Alegre.

O Portimonense já se tinha reforçado com o médio ofensivo argentino Fede Varela e com o extremo Galeno, ambos emprestados pelo FC Porto, bem como com o ponta-de-lança Rui Costa (ex-Famalicão).

Além de Lumor e de Paulinho, também saiu o espanhol Oriol Rosell, que estava emprestado pelo Sporting e regressou aos Estados Unidos onde irá representar o Orlando City.