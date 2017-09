Futebol para o fim de semana (jogos e horários)

Connect on Linked in

A Primeira Liga terá jogos no domingo, mas o Portimonense, única equipa algarvia daquela competição, joga no sábado. Também no sábado decorrerá a jornada completa do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional, bem como a da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Algarve.

Primeira Liga (8.ª jornada)

Sexta-feira:

Chaves – Tondela (20h30)

Sábado:

P.Ferreira – Moreirense (16h00)

PORTIMONENSE – Desp. Aves (16h00)

Boavista – Feirense (18h15)

Rio Ave – V.Setúbal (20h30)

Domingo:

Braga – Estoril (17h15)

Sporting – FC Porto (19h15)

Marítimo – Benfica (21h30)

Belenenses – VGuimarães (21h30)

Campeonato de Portugal – Série E (5.ª jornada)

Sábado (15h00):

MONCARAPACHENSE – ALMANCILENSE

Moura – LOULETANO

OLHANENSE – Operário

Pinhalnovense – Olímpico Montijo

Casa Pia – ARMACENENSES

Lusitano VRSA – Oriental

Estrela Vendas Novas – FARENSE

Sp. Ideal – Castrense (16H00)

1.ª Divisão Distrital (2.ª jornada)

Sábado (15h00):

Carvoeiro United – Culatrense

Quarteirense – Imortal

GD Lagoa – Messinense

Sambrazense – Silves

Faro e Benfica – Quarteira

Ferreiras – Esp. Lagos