Futebol: Louletano aposta cada vez mais na “prata da casa”

No último jogo alinharam sete jogadores formados no clube e esta aposta “é para continuar”, garantem os responsáveis

Depois de um início de campeonato algo irregular, que levou à substituição do treinador, com o experiente Fernando Pires a substituir Sander Guerreiro, o Louletano já soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos do Campeonato de Portugal, três das quais consecutivas e alcançadas nos últimos três encontros.

Mas o “segredo” não está apenas na troca de treinador. A subida da equipa na classificação também se deve ao contributo dado pelos jogadores provenientes da formação do clube.

No último jogo foram utilizados sete jogadores formados no Louletano: Hugo Faria, Bruno Lúcio, Rodrigo Macedo, Gonçalo Teixeira, Guilherme Morais, Rodrigo Vilela e Pedro Machado. Estes jogadores têm desempenhado um papel de destaque na boa fase que o clube atravessa, sendo que no último encontro todos os golos foram marcados por jogadores provenientes da formação.

Hugo Faria é o jogador mais experiente deste grupo. Formado pelo Louletano, 1.º de Janeiro (de São Brás de Alportel) e FC Porto, fez grande parte da sua carreira no estrangeiro, em países como Grécia, Chipre e Escócia, competindo ao mais alto nível e chegando a disputar uma pré-eliminatória da UEFA Champions League.

Este ano voltou ao seu clube de origem, contribuindo com a sua experiência tanto dentro como fora do campo. A preparar o seu futuro, Hugo Faria desempenha também funções de treinador no futebol de formação do Louletano, onde além de transmitir todo o seu entusiasmo e conhecimento, serve de exemplo para os mais novos acreditarem que podem fazer a sua formação no clube e conseguir atingir os seus objetivos.

Gonçalo Teixeira está no Louletano há cinco épocas. O ainda júnior começou a temporada nos juniores do clube, mas as suas prestações e os 27 golos em 12 jogos fizeram com que tivesse uma oportunidade na equipa sénior. A veia goleadora continua em alta, sendo já o melhor marcador da equipa sénior com três golos.

Para o coordenador da formação, João Pedro Brás, a aposta em jogadores formados no clube “é notória e é para continuar”, pois o Louletano “tem grande tradição na formação”. João Pedro Brás refere, ainda, que esta aposta “dá um sinal claro a todos os jovens do clube que é possível chegar à equipa sénior”.

“O Louletano aposta na formação desde a mais tenra idade dos seus atletas e incentiva para que, com trabalho e dedicação, concretizem o sonho de vestir a camisola da equipa sénior do clube”, conclui aquele coordenador.