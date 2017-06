Futebol: Formação do Louletano tem nova equipa técnica

Connect on Linked in

O futebol de formação do Louletano terá na próxima época desportiva uma nova equipa de coordenadores, liderada pelo treinador João Pedro Brás que será coadjuvado pelos treinadores Pedro Pereira, David Hopffer e Filipe Guerreiro.

A nova equipa já começou a trabalhar e tem como principais objectivos formar jogadores para, no futuro, integrarem a equipa sénior e lutar pelo título nos três escalões de futebol de 11. Este ano, a equipa sénior do Louletano conta com cinco jogadores provenientes dos juniores.

Além de coordenar a formação, João Pedro Brás é também treinador dos juniores e adjunto na equipa sénior. Pedro Pereira é um ex-jogador do clube e foi treinador do centro de formação do Benfica do Algarve. David Hopffer é treinador dos iniciados e também já vestiu as cores do clube. Filipe Guerreiro, licenciado em Educação Física, transita da função de treinador dos iniciados para coordenador do futebol de 7.