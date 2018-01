Futebol Feminino: Seleções Sub-19 preparam Europeu em Vila Real de Sto António

Connect on Linked in

A partir da próxima quarta-feira, e até ao domingo seguinte, o Estádio Municipal de Vila Real de Santo António vai ser palco de nove jogos de preparação entre seleções de futebol feminino do escalão sub-19.

O denominado “Torneio de Seleções Sub-19” conta com a presença dos combinados nacionais (daquele escalão) de Portugal, Holanda, Inglaterra, Suíça, República da Irlanda, Noruega e China. Todos os jogos têm entrada livre.

A Seleção Nacional feminina de sub-19 está a disputar a fase de apuramento para o Europeu. Portugal já garantiu a qualificação para a Ronda de Elite de apuramento, onde vai defrontar Sérvia, Dinamarca e País de Gales, no Grupo 6, em jogos agendados para o nosso país, entre os dias 2 e 8 de abril. Nesta fase só passará uma equipa de cada grupo. O Europeu realiza-se de 18 a 30 de julho na Suíça.

Na fase anterior, Portugal ficou no segundo lugar do Grupo 5, com seis pontos e menos três do que a líder Noruega. A equipa das quinas começou por derrotar a Irlanda do Norte (2-0), depois goleou Chipre (7-0) e perdeu com a Noruega (0-2).

Jogos Torneio VRSA

Quarta-feira, 17

China – Suíça (12h00)

Rep. Irlanda – Portugal (15h00)

Inglaterra – Noruega (18h00)

Sexta-feira, 19

Portugal – Suíça (12h00)

Holanda – China (15h00)

Rep. Irlanda – Inglaterra (18h00)

Domingo, 21

Holanda – Inglaterra (12h00)

Portugal – Rep. Irlanda (15h00)

Noruega – China (18h00)