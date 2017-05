Futebol: Farense perde mas ainda pode chegar ao “play-off” de subida

Connect on Linked in

.

O Farense foi derrotado no terreno do Sacavenense (2-1) em jogo da penúltima jornada da fase de subida (zona sul) do Campeonato de Portugal, já não pode subir diretamente mas ainda tem hipóteses de disputar o “play-off” de subida à Segunda Liga.

Porém, para chegar ao “play-off”, além de ter que ganhar no próximo domingo (em casa, ao Praiense), o Farense precisa que Fátima e Real não ganhem. Basta que uma destas duas equipas consiga somar os três pontos para que a formação algarvia fique fora da subida.

Ontem, nenhum dos três primeiros classificados conseguiu ganhar (Praiense e Farense perderam e Real empatou) e as decisões ficaram assim adiadas para o próximo fim de semana. Com o triunfo do Fátima no terreno do Praiense, quatro equipas chegam à última jornada com possibilidades de ocupar um dos dois primeiros lugares.

O Praiense está na primeira posição com 24 pontos, seguido do Real (22), do Fátima (22) e do Farense (20). O primeiro sobe diretamente, enquanto o segundo classificado disputará um “play-off” com o 17.º ou o 18.º classificado da Segunda Liga (o vencedor deste “play-off” a duas mãos também garantirá presença na Segunda Liga).

Na próxima jornada, agendada para domingo, o Farense recebe o Praiense, o Real recebe o Sacavenense e o Fátima joga em casa com o Louletano.

A formação de Loulé, que já está fora da corrida pela subida há várias semanas, recebeu e derrotou o Torreense (3-2) este domingo.